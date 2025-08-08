(Foto) FSS: Počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv Engleske, ogromno interesovanje

Dnevnik pre 1 sat
(Foto) FSS: Počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv Engleske, ogromno interesovanje

Fudbalski savez Srbije saopštio je da je počela prodaja ulaznica za utakmicu protiv reprezentacije Engleske u kvalifkacijama za Svetsko prvenstvo i dodao da je interesovanje navijača veliko.

Fudbaleri Srbije dočekaće 9. septembra od 20.45 časova selekciju Engleske na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Kako se navodi na sajtu FSS, prodaja ulaznica počela je danas u 10 časova. "Kao u stara dobra vremena, petak oko 8.30 časova. Redovi ispred blagajne stadiona 'Rajko Mitić' dosezali su do Ulice Ljutice Bogdana. Sat i po pre zvaničnog početka prodaje ulaznica, muškarci, devojke, deca, čitave porodice, svi su pohrlili da obezbede svoje mesto za veliki meč
