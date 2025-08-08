Osnovni sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

Osnovni sud u Prištini izrekao je danas pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju (KiM) u trajanju od dve godine.

Popović nije prisustvovao izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti 'proteran sa Kosova i Metohije'. Kako je navedeno, kazna je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo 'izazivanje razdora i netrpeljivosti' . Popović: Nema nikakvog sporazuma s pravosuđem Aljbina Kurtija Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović, koji je danas, nakon izrečene presude zbog izjave na parastosu Srbima u Orahovcu sredinom jula,