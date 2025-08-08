Osnovni sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

Insajder pre 54 minuta
Osnovni sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

Osnovni sud u Prištini izrekao je danas pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju (KiM) u trajanju od dve godine.

Popović nije prisustvovao izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti 'proteran sa Kosova i Metohije'. Kako je navedeno, kazna je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo 'izazivanje razdora i netrpeljivosti' . Popović: Nema nikakvog sporazuma s pravosuđem Aljbina Kurtija Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović, koji je danas, nakon izrečene presude zbog izjave na parastosu Srbima u Orahovcu sredinom jula,
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

"Politički proces, politička odluka": Milovan Drecun za Euronews Srbija o suđenju Igoru Popoviću

"Politički proces, politička odluka": Milovan Drecun za Euronews Srbija o suđenju Igoru Popoviću

Euronews pre 2 sata
Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

B92 pre 2 sata
Ne odustaje! Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Ne odustaje! Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Blic pre 2 sata
Popović jasno poručio: Ne povlačim reči o OVK, nema dogovora sa Kurtijevim pravosuđem

Popović jasno poručio: Ne povlačim reči o OVK, nema dogovora sa Kurtijevim pravosuđem

Alo pre 2 sata
Igor Popović deportovan sa KiM

Igor Popović deportovan sa KiM

Politika pre 3 sata
Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Telegraf pre 2 sata
Presuda Igoru Popoviću: Novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

Presuda Igoru Popoviću: Novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTužilaštvoMetohijaKosovo i MetohijaPriština

Politika, najnovije vesti »

Tenzije na severu Kosova: Jednoj osobi pritvor zbog pretnji tokom Džez festivala, druga puštena uz izrečenu kaznu

Tenzije na severu Kosova: Jednoj osobi pritvor zbog pretnji tokom Džez festivala, druga puštena uz izrečenu kaznu

Blic pre 5 minuta
Ako bi se Vučić okrenuo ka NATO, da li bi to ubrzalo njegov pad sa vlasti?

Ako bi se Vučić okrenuo ka NATO, da li bi to ubrzalo njegov pad sa vlasti?

Danas pre 1 sat
Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Danas pre 1 sat
SSP tvrdi da u Smederevu uskoro kreću hapšenja lokalnih funkcionera zbog korupcije

SSP tvrdi da u Smederevu uskoro kreću hapšenja lokalnih funkcionera zbog korupcije

Danas pre 2 sata
„Prvo vas izvređa, ponizi, uhapsi, prebije, pa vas onda zove na dijalog“: Sagovornici Danasa o najnovijem Vučićevom pozivu…

„Prvo vas izvređa, ponizi, uhapsi, prebije, pa vas onda zove na dijalog“: Sagovornici Danasa o najnovijem Vučićevom pozivu preko Instagrama

Danas pre 3 sata