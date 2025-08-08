Velika eskalacija: Izrael kreće u potpunu okupaciju Gaze, odobren plan Netanjahua

Mondo pre 33 minuta  |  Nevena Davidović
Velika eskalacija: Izrael kreće u potpunu okupaciju Gaze, odobren plan Netanjahua

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua za preuzimanje vojne kontrole nad gradom Gazom, što predstavlja korak ka novoj velikoj eskalaciji rata.

Odluka je doneta nakon sastanka koji je trajao duboko u noć, a potvrđuje stav da je za okončanje sukoba potrebno "potpuno bezbednosno preuzimanje Pojasa Gaze", prenosi Sky News. Uoči sastanka, Netanjahu je u intervjuu za Fox News potvrdio namere Izraela. Na pitanje da li će Izrael "preuzeti kontrolu nad celom Gazom", odgovorio je: "Nameravamo da, kako bismo osigurali našu bezbednost, uklonimo Hamas odatle i oslobodimo stanovništvo Gaze." Dodao je da Izrael ne želi
