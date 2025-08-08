Foks njuz i TASS: Sastanak Trampa i Putina možda već 11. avgusta

NIN pre 4 sati  |  Tramp
Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa mogao bi da bude održan već početkom iduće sedmice, objavio je kanal Foks njuz, pozivajući se na izvore, a agencija TASS navodi da bi to moglo da se dogodi 11. avgusta.

Iako je navedeno da se Rim razmatra kao mesto za pregovore, izvor agencije Tass kaže da samit Rusija-SAD ipak neće da bude u tom gradu. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedna od mogućih lokacija njegovog najavljenog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali da još nije doneta odluka o tome. On je istakao da su obe strane pokazale interesovanje za samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država,
Ključne reči

Vladimir PutinFoksRimRusijaUjedinjeni Arapski EmiratiDonald Trampsad

