Tužiteljka traži proterivanje Igora Popovića sa Kosova i Metohije i zabrana ulaska na dve godine

Pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Igor Popović izašao je danas pred sud u Prištini, nakon što je prethodno priznao krivicu i postigao dogovor sa kosovskim specijalnim tužilaštvom.

Na današnjem ročištu tužiteljka Fikrije Krasnići-Fejzulahu predložila je sudu da mu izrekne kaznu od šest meseci zatvora, koja bi bila zamenjena novčanom kaznom od 3.000 evra i proterivanjem sa Kosova na dve godine, koliko bi trajala i zabrana ulaska na Kosovo. Specijalno tužilaštvo je pozdravilo odluku Osnovnog suda u Prištini o prihvatanju sporazuma o priznanju krivice protiv Popovića. Popović se tereti da je namerno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među