Tužiteljka traži proterivanje Igora Popovića sa Kosova i Metohije i zabrana ulaska na dve godine

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Tužiteljka traži proterivanje Igora Popovića sa Kosova i Metohije i zabrana ulaska na dve godine

Pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Igor Popović izašao je danas pred sud u Prištini, nakon što je prethodno priznao krivicu i postigao dogovor sa kosovskim specijalnim tužilaštvom.

Na današnjem ročištu tužiteljka Fikrije Krasnići-Fejzulahu predložila je sudu da mu izrekne kaznu od šest meseci zatvora, koja bi bila zamenjena novčanom kaznom od 3.000 evra i proterivanjem sa Kosova na dve godine, koliko bi trajala i zabrana ulaska na Kosovo. Specijalno tužilaštvo je pozdravilo odluku Osnovnog suda u Prištini o prihvatanju sporazuma o priznanju krivice protiv Popovića. Popović se tereti da je namerno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

U 14 sati odluka o Igoru Popoviću: Kako je izgledalo suđenje? (VIDEO)

U 14 sati odluka o Igoru Popoviću: Kako je izgledalo suđenje? (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Kosovska tužiteljka za Igora Popovića predlaže proterivanje s Kosova i zabranu ulaska na dve godine

Kosovska tužiteljka za Igora Popovića predlaže proterivanje s Kosova i zabranu ulaska na dve godine

N1 Info pre 1 sat
Tužilaštvo u Prištini zatražilo šest meseci zatvora za pomoćnika direktora Kancelarije za KiM Igora Popovića

Tužilaštvo u Prištini zatražilo šest meseci zatvora za pomoćnika direktora Kancelarije za KiM Igora Popovića

Insajder pre 2 sata
Priština: Ročište protiv Igora Popovića, tužilaštvo predlaže novčanu kaznu i zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju

Priština: Ročište protiv Igora Popovića, tužilaštvo predlaže novčanu kaznu i zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju

RTV pre 2 sata
Dve godine zabrane ulaska na: KiM i 3.000 evra Pomoćniku direktora Kancelarije za KiM Igoru Popoviću sud odredio kaznu na…

Dve godine zabrane ulaska na: KiM i 3.000 evra Pomoćniku direktora Kancelarije za KiM Igoru Popoviću sud odredio kaznu na sporazumnom ročištu (video)

Blic pre 2 sata
Srpski zvaničnik uhapšen zbog vređanja OVK čeka presudu, tužilaštvo traži proterivanje i novčanu kaznu

Srpski zvaničnik uhapšen zbog vređanja OVK čeka presudu, tužilaštvo traži proterivanje i novčanu kaznu

Nedeljnik pre 1 sat
Završeno suđenje Igoru Popoviću u Prištini: Presuda u 14 sati, tužilaštvo predlaže novčanu kazni i zabranu ulaska na KiM…

Završeno suđenje Igoru Popoviću u Prištini: Presuda u 14 sati, tužilaštvo predlaže novčanu kazni i zabranu ulaska na KiM

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVlada SrbijeTužilaštvoMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaTrajalTrayal

Politika, najnovije vesti »

Vučić o američkoj carini na uvoz iz Srbije: Verujem da će se i taj "mali problem" rešiti

Vučić o američkoj carini na uvoz iz Srbije: Verujem da će se i taj "mali problem" rešiti

N1 Info pre 9 minuta
Vašington preti Indiji i Kini sekundarnim sankcijama

Vašington preti Indiji i Kini sekundarnim sankcijama

Dojče vele pre 14 minuta
U 14 sati odluka o Igoru Popoviću: Kako je izgledalo suđenje? (VIDEO)

U 14 sati odluka o Igoru Popoviću: Kako je izgledalo suđenje? (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
JEKIĆ (SSP): Zašto je rekonstrukcija OŠ „Đura Jakšić“ poskupela za trećinu

JEKIĆ (SSP): Zašto je rekonstrukcija OŠ „Đura Jakšić“ poskupela za trećinu

Ritam grada Kg pre 9 minuta
Vučić: Srbija se ne meša u odluke rukovodstva Republike Srpske

Vučić: Srbija se ne meša u odluke rukovodstva Republike Srpske

Euronews pre 14 minuta