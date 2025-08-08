Novi zaplet ili rasplet političke krize – da li će u Prištini danas biti presečen Gordijev čvor

RTS pre 36 minuta
Novi zaplet ili rasplet političke krize – da li će u Prištini danas biti presečen Gordijev čvor

Politikolog Ognjen Gogić kaže za RTS da bi danas trebalo da dođe do nekog rešenja krize u vezi sa konstituisanjem parlamenta u Prištini i da očekuje "srednje rešenje". Objašnjava šta stoji iza "neveštih" poteza Vjose Osmani, uključujući i prozivanje srpskog sudije. Poseta Petera Sorensena Prištini imala je, prema njegovoj oceni, tri cilja. Situaciju sa Igorom Popovićem ocenio je kao veliki udarac za Beograd. Što se tiče predstojećih izbora i učešća Srpske liste, ukazao je na jasnu poruku ambasade SAD

Danas ističe privremena mera kojom je tzv. ustavni sud u Prištini zabranio poslanicima da preduzimaju bilo kakve radnje u pravcu formiranja skupštine privremenih institucija. Pokret Samoopredeljenje mesecima ne može da obezbedi dovoljan broj glasova za izbor predsednika parlamenta, a sada su dodatno zakomplikovali situaciju. Nakon što je predsednica Vjosa Osmani 22. jula podnela zahtev ustavnom sudu, tražeći pojašnjenje pravnih posledica neformiranja skupštine, ona
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Priština: Ističe mera ustavnog suda o konstituisanju skupštine

Priština: Ističe mera ustavnog suda o konstituisanju skupštine

RTV pre 1 sat
Priština: Ističe mera ustavnog suda o konstituisanju skupštine Kosova

Priština: Ističe mera ustavnog suda o konstituisanju skupštine Kosova

Insajder pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUstavni sudPrištinaIzboriSrpska listaVjosa Osmani

Politika, najnovije vesti »

Latinović: Zbog svoje fotografije iz Oluje, Picula treba da se povuče sa funkcije

Latinović: Zbog svoje fotografije iz Oluje, Picula treba da se povuče sa funkcije

Danas pre 6 minuta
Bivša ambasadorka: Zbog svoje fotografije iz Oluje, Picula treba da se povuče sa funkcije

Bivša ambasadorka: Zbog svoje fotografije iz Oluje, Picula treba da se povuče sa funkcije

Novi magazin pre 15 minuta
Liderka Švajcarske se suprotstavila Trumpu i to joj se obilo o glavu

Liderka Švajcarske se suprotstavila Trumpu i to joj se obilo o glavu

Bloomberg Adria pre 16 minuta
Priština: Ističe mera ustavnog suda o konstituisanju skupštine

Priština: Ističe mera ustavnog suda o konstituisanju skupštine

RTV pre 1 sat
Latinović: Zbog svoje fotografije iz Oluje Picula treba da se povuče sa funkcije (FOTO)

Latinović: Zbog svoje fotografije iz Oluje Picula treba da se povuče sa funkcije (FOTO)

N1 Info pre 25 minuta