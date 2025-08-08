Protestne šetnje u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Čačku, koncert na raskrsnici u Šapcu

RTS pre 26 minuta
Protestne šetnje u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Čačku, koncert na raskrsnici u Šapcu

Grupa studenata i građana prošetala je od Pravnog fakulteta do BIA, u znak podrške studentkinji Heleni Strugar, kojoj nije dozvoljen povratak iz Crne Gore u Srbiju. U Nišu održan protest na biciklima, rolerima i trotinetima. Protestne šetnje i u Leskovcu i Čačku, održan koncert na raskrsnici u Šapcu.

Okupljeni studenti i građani krenuli su od Pravnog fakulteta, kroz Beogradsku ulicu do Bezbednosno-informativne agencije (BIA), kako bi pružili podršku koleginici Heleni Strugar, kojoj nije dozvoljen povratak u Srbiju. Policija je u blizini zgrade BIA napravila kordon i sprečila okupljene da joj priđu. Protest je završen bez incidenata. Studenti u blokadi Pravnog fakulteta pozvali su u šetnju do BIA, jer kako tvrde "koči" ulazak Helene Strugar u Srbiju. Helena
Crna GoraŠabacČačakNišLeskovacBIA

