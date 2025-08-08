Grupa studenata u blokadi organizovala protest ispred BIA

BEOGRAD - Grupa studenata u blokadi Pravnog fakulteta u Beogradu i građani koji sebe nazivaju zborovi večeras su održali protestnu šetnju od te visokoškolske ustanove do zgrade Bezbednosne informativne agencije (BIA), u znak podrške studentkinji Heleni Strugar, državljanki Crne Gore, kojoj je BIA, kako tvrde, onemogućila ulazak u Srbiju.

Učesnici protesta pokušali su da priđu zgradi BIA, ali su tu bili raspoređeni pripadnici policije. Studenti u blokadi tvrde da su iz BIA kao razlog za zabranu ulaska u Srbiju crnogorskoj državljanki naveli da ona navodno ugrožava bezbednost Srbije i njenih građana, U Nišu su građani izašli na ulice sa biciklima i trotinetima i tako blokirali saobraćaj kod zgrade Osnovnog suda u tom gradu, nakon čega su krenuli u protestnu vožnju. Okupljeni su kao povod za