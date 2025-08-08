Izraelski bezbednosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Izraelski bezbednosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, preneo je Tajms of Izrael. Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je Tajms of Izrael. Netanjahuov plan predviđa i takozvanih "pet principa za okončanje rata sa Hamasom", koji uključuju razoružanje tog palestinskog militantnog pokreta, povratak svih talaca - živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, Australija poziva da se odustane od plana

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, Australija poziva da se odustane od plana

RTV pre 1 minut
Izrael odobrio plan Benjamina Netanjahua za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom

Izrael odobrio plan Benjamina Netanjahua za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom

RTS pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

Lažna medicinska sestra – uhapšena nakon što je radila sa više od 4.000 pacijenata

Lažna medicinska sestra – uhapšena nakon što je radila sa više od 4.000 pacijenata

Danas pre 7 minuta
Tri žene povređene u napadu ruskih dronova na Kijevsku oblast

Tri žene povređene u napadu ruskih dronova na Kijevsku oblast

RTV pre 6 minuta
Izraelski bezbednosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, Australija poziva da se odustane od plana

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, Australija poziva da se odustane od plana

RTV pre 1 minut
Trilaterala za mir u Ukrajini – tri lidera s uslovima za pregovore, ko će okončati rat

Trilaterala za mir u Ukrajini – tri lidera s uslovima za pregovore, ko će okončati rat

RTS pre 12 minuta
Tramp najavio zvaničnu ceremoniju potpisivanja mira!

Tramp najavio zvaničnu ceremoniju potpisivanja mira!

Alo pre 1 minut