Težak udes kod graničnog prelaza: "Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus"

B92 pre 24 minuta
Na ulazu u Srbiju, nedaleko od graničnog prelaza Gostun sa Crnom Gorom, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i autobus.

"Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti. Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra", ispričala je za RINU jedna od očevidaca. Prema prvim informacijama, u nesreći je povređeno više osoba. Saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija se otežano, a policija i hitne službe su na
Nova pre 39 minuta
Glas Zaječara pre 1 sat
Glas Zaječara pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Serbian News Media pre 59 minuta
Ozon pre 1 sat
Insajder pre 2 sata
Insajder pre 14 minuta
RTV pre 44 minuta
Beta pre 14 minuta
Danas pre 4 minuta
Radio 021 pre 9 minuta