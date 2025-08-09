Težak udes kod graničnog prelaza: "Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus"

Na ulazu u Srbiju, nedaleko od graničnog prelaza Gostun sa Crnom Gorom, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i autobus.

"Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti. Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra", ispričala je za RINU jedna od očevidaca. Prema prvim informacijama, u nesreći je povređeno više osoba. Saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija se otežano, a policija i hitne službe su na