Vreme je da vidimo Pešićevu Srbiju

Košarkaši Srbije ove subote od 19.30 igraće prvi meč na turniru na Kipru, a rival će biti reprezentacija Grčke.

Orlovi će u Limasolu igrati još sa Kiprom u nedelju od 16.00, a selektor Svetislav Pešić na raspologanju će imati kapitena Bogdana Bogdanovića, te Nikolu Jokića, Nikolu Milutinova, Nikolu Jovića, Filipa Petruševa, Tristana Vukčevića, Dejana Davidovca, Vanju Marinkovića, Marka Gudurića, Ognjena Dobrića, Stefana Jovića, Aleksu Avramovića, Nikolu Topića i Balšu Koprivicu. "Ne bih sada previše govorio ni o jednoj ekipi zbog toga što je ovo period kada se mi više