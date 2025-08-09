"Opasna eskalacija": Gutereš poručio da bi izraelska ofanziva dovela do novog raseljavanja

Blic pre 33 minuta
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš je danas ocenio da odluka izraelske vlasti da preuzme kontrolu nad gradom Gazom predstavlja „opasnu eskalaciju“.

Takva odluka predstavlja opasnost produbljenja već katastrofalnih posledica za milione Palestinaca i može ugroziti još više života, uključujući preostale taoce, izjavila je Guterešov portparol Stefani Tremblej. Gutereš je poručio da bi izraelska ofanziva dovela do novog raseljavanja stanovništva, ubistava i masovnog uništenja, javlja AP. (Fonet)
Ključne reči

Antonio GuterešGaza

