Posrednici iz Egipta i Katara rade na novom predlogu o puštanju svih talaca

Posrednici iz Egipta i Katara rade na novom okvirnom predlogu koji bi uključio istovremeno oslobađanje svih izraelskih talaca, živih i mrtvih, u zamenu za okončanje rata u Gazi i povlačenje izraelskih snaga iz te enklave, rekla su dvojica neimenovanih arapskih zvaničnika za agenciju AP.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je prethodno izneo planove za preuzimanje kontrole nad čitavom Gazom, a Izrael sada već kontroliše oko tri četvrtine njene teritorije. Hamas je odbacio takve izraelske planove, saopštivši da proširenje agresije prema palestinskom narodu neće biti tako jednostavno poput “šetnje u parku”. Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji
