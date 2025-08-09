Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Avio-bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 220 kilograma, uništena je u subotu, 9. avgusta, u Deliblatskoj peščari, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Bomba je prethodno pronađena na gradilištu luksuznog naselja ‘Beograd na vodi’ u centru glavnog grada Srbije na dubini od oko 2,5 metra. Ovo je bila druga eksplozivna naprava otkrivena za manje od deset godina na ovom prostoru. Pripadnici Specijalnog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava, uz pomoć brojnih drugih službi, uklonili su, transportovali i na kraju uništili bombu, saopštio je MUP. Trasu kojom je odvezena obezbeđivala je policija, povremeno
