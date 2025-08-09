Jermenija i Azerbejdžan: Sporazum po Trampovom ukusu

Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, bivše sovjetske republike Jermenija i Azerbejdžan potpisale su sporazum koji bi, kako se navodi, trebalo da donese mir zavađenim stranama i podstakne ekonomski razvoj.

Na poziv predsednika SAD Donalda Trampa, jermenski premijer Nikol Pašinjan i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev potpisali su dokument u Beloj kući, najavljujući novo poglavlje u međusobnim odnosima. „Jermenija i Azerbejdžan se obavezuju da zauvek obustave sve borbe, obnove trgovinu, putovanja i diplomatske odnose, te da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet jedni drugih“, izjavio je Tramp. Dodao je da „nema sumnje“ da će dve zemlje ubuduće „negovati