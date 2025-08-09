MUP: Bezbedno uništena bomba koja je pronađena na gradilištu "Beograd na vodi"

Insajder pre 16 minuta
Pripadnici Sektora za vanredne situacije bezbedno i efikasno su uništili u Deliblatskoj peščari, u ataru sela Gaj, avio-bombu britanske proizvodnje "M.C. 1.000lb Mks I" iz Drugog svetskog rata, saopšteno je iz MUP-a.

Uklanjanje, transport i uništavanje izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku pripadnika policijskih uprava u Beogradu i Pančevu, PS Kovin, pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade, Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, službi hitnih medicinskih pomoći iz Beograda, Pančeva i Kovina, kao i Komunalne milicije i Javnog komunalnog preduzeća 'Parking servis'.
