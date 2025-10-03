Pruga Novi Sad-Subotica otvara se za putnički saobraćaj 8. oktobra

Treća deonica brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice od noćas će biti otvorena za teretni saobraćaj, a od srede, 8. oktobra u 12.00 i za putnički, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prve vožnje od Beograda do Subotice.

Pruga je duga 108,1 kilometar i omogućiće brzinu vozova do 200 kilometara na sat. Izgradnja pruge u Srbiji, od Beograda do Novog Sada, koja je zajednički projekat Srbije, Mađarske i Kine, počela je krajem 2017, aobraćaj na toj deonici odvija od marta 2022. godine. Očekuje se da Mađarska za dva meseca završi svoju deonicu brze pruge, kada će biti omogućen teretni saobraćaja od Beograda do Budimpešte, a putnički krajem februara ili početkom marta. Vučić je rekao da