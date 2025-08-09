Crvena zvezda - TSC: Katai načeo goste!

Crvena zvezda - TSC: Katai načeo goste!

Crvena zvezda na odmor odlazi sa golom prednosti.

Igraće se još dva minuta. Gosti na sve načine pokušavaju da nađu "pukotinu" u odbrani Zvezde i sve više pritiskaju. Avdić probao glavom da lobuje Glazera koji je ipak siguran. Naleteo je Katai na odbijenu loptu u kaznenom prostoru i zakucao je pod prečku! Bakljada na Marakani. Novi korner za Zvezdu - Stefan Leković šalje loptu pored gola... Malo kasnije Aleksandar Katai pokušava, ali ništa i od tog pokušaja. Probao je Šljivić sa distance, ali je siguran Ilić.
