Crvena zvezda - TSC: Katai načeo goste!
Kurir pre 28 minuta
Crvena zvezda na odmor odlazi sa golom prednosti.
Igraće se još dva minuta. Gosti na sve načine pokušavaju da nađu "pukotinu" u odbrani Zvezde i sve više pritiskaju. Avdić probao glavom da lobuje Glazera koji je ipak siguran. Naleteo je Katai na odbijenu loptu u kaznenom prostoru i zakucao je pod prečku! Bakljada na Marakani. Novi korner za Zvezdu - Stefan Leković šalje loptu pored gola... Malo kasnije Aleksandar Katai pokušava, ali ništa i od tog pokušaja. Probao je Šljivić sa distance, ali je siguran Ilić.