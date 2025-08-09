Pojačan saobraćaj i visoke temperature u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 39 minuta
Pojačan saobraćaj i visoke temperature u Srbiji tokom vikenda

Duže kolone na graničnim prelazima i ekstremne vrućine obeležavaju aktuelni period u Srbiji, uz saobraćajne nesreće i upozorenja RHMZ.

Na graničnim prelazima Srbije prema Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja putničkih vozila traju od 90 do 180 minuta, sa najdužim čekanjem na Batrovcima do tri sata. Pojačan saobraćaj uslovljen je turističkom sezonom i radovima, a gužve se brzo formiraju i na mestima sa usporenom vožnjom. Duža zadržavanja nisu posledica rada srpskih organa već susednih zemalja. N1 Info Danas Euronews Blic RTS Nedeljnik Mondo Nova

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na izrazito visoke temperature koje će se kretati između 34 i 38 stepeni, sa najkritičnijim danom u nedelju i visokim UV indeksom. Preporučene su mere zaštite od sunca zbog tropskih uslova. Dnevnik Blic Insajder

Na ulazu u Srbiju kod graničnog prelaza Gostun dogodila se teška saobraćajna nesreća između putničkog automobila i autobusa, što je dodatno izazvalo formiranje kilometarskih kolona vozila. RINA B92

