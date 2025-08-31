I večeras okupljanje građana ispred Filozofskog fakulteta

Okupljanje građana ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu počelo je nešto nakon 19:30 časova.

Kao i prethodnih dana, na ulazu u zgradu te visokoškolske ustanove nalazi se kordon policije, u opremi za razbijanje demonstracija. Građani, u skladu sa pozivom studenata u blokadi tog fakulteta, prave veliku buku. Takođe, sa megafona puštaju zvuke policijske sirene. U momentu kada je iz zgrade izašlo pojačanje kordonu koji je stajao na ulazu, građani su skandirali „Hoćemo još“. Studenti i profesori Filozofskog fakulteta, kao i građani, okupljaju se izpred zgrade