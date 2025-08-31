I večeras okupljanje građana ispred Filozofskog fakulteta

Danas pre 6 sati  |  Beta
I večeras okupljanje građana ispred Filozofskog fakulteta

Okupljanje građana ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu počelo je nešto nakon 19:30 časova.

Kao i prethodnih dana, na ulazu u zgradu te visokoškolske ustanove nalazi se kordon policije, u opremi za razbijanje demonstracija. Građani, u skladu sa pozivom studenata u blokadi tog fakulteta, prave veliku buku. Takođe, sa megafona puštaju zvuke policijske sirene. U momentu kada je iz zgrade izašlo pojačanje kordonu koji je stajao na ulazu, građani su skandirali „Hoćemo još“. Studenti i profesori Filozofskog fakulteta, kao i građani, okupljaju se izpred zgrade
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Ulica ispred blokirana za saobraćaj (foto)

Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Ulica ispred blokirana za saobraćaj (foto)

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Proglašen Dušanov zakonik

Vremeplov: Proglašen Dušanov zakonik

RTV pre 1 sat
Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Beta pre 2 sata
Uostalom, smatram da fakultete treba razoriti

Uostalom, smatram da fakultete treba razoriti

Radar pre 3 sata
Studenti objavili plan protesta za 1. septembar

Studenti objavili plan protesta za 1. septembar

Danas pre 3 sata
Na današnji dan, 31. avgust

Na današnji dan, 31. avgust

B92 pre 3 sata