Kako telefonom napraviti dobru fotografiju Meseca

BBC News pre 1 sat | Elen Cang - BBC Svetski servis

Sheikh Saif/BBC

Ako budete imali sreće da ove nedelje nebo bude vedro, moći ćete da vidite veliki, sjajan supermesec i sve njegove veličanstvene detalje na tamnom nebu.

Sve to ćete jasno videti golim okom.

Ali, kada pokušate da ga snimite vašim mobilnim telefonom,vrlo je verovatno da ćete dobiti fotografiju na kojoj je mutna loptica.

I to nije nužno dokaz da su vaše fotografsкe veštine loše.

Postoje sasvim opravdani razlozi zbog kojih je pametnim telefonom teško napraviti jasnu fotografiju Meseca.

Evo nekoliko saveta koji mogu da vam pomognu da napravite mnogo bolju fotografiju.

Pogledajte: Saveti kako slikati Mesec

Mutan Mesec

Prvi problem za većinu ljudi koji pokušaju da fotografiše Mesec noću je preekomerna ekspozicija.

„Često vidimo mali Mesec na veoma tamnoj pozadini, pa telefon pokušava da napravi noćnu fotografiju", objašnjava Majkl Braun, vanredni profesor astronomije na Univerzitetu Monašu u Australiji.

Ali mi u stvari fotografišemo osvetljenu stranu Meseca, dakle, tamo je zapravo dan.

Ono što vidite je svetla, previše eksponirana loptica.

Jednostavan način da to izbegnete na fotografiji je da pokušate da snimite Mesec pre nego što padne mrak.

BBC Ako se ostavi na automatskim podešavanjima, telefon će često preeksponirati Mesec noću. Fotografisanje po danu pomaže, ali Mesec i dalje može da izgleda sićušno

Međutim, kada je Mesec pun, nalazi se na suprotnoj strani Zemlje u odnosu na Sunce.

Zato se pun Mesec retko pojavljuje pre zalaska sunca.

Ako želite da fotografišete supermesec, pokušajte odmah posle zalaska sunca.

Prema vodiču za fotografisanje Meseca američke svemirske agencije NASA, sumrak je idealan trenutak, jer za telefon nema previše kontrasta između sjaja Meseca i tamnog neba, a i objekti u prrvom planu su takođe vidljivi.

A ako želite da slikate Mesec noću, ekspoziciju možete da smanjite na nekoliko načina.

BBC

Postoje aplikacije za noćnu fotografiju koje mogu da se preuzmu, koje će podesiti odgovarajuću ekspoziciju za fotografisanje Meseca, kaže Braun.

Možete to i ručno da uradite tako što ćete na telefonu zaključati automatsku ekspoziciju i smanjiti vrednosti.

Ako vaš telefon ima profesionalni režim, možete da podesite dva ključna parametra ekspozicije: ISO (osetljivost senzora kamere na svetlo) i brzinu zatvarača (vremenski interval tokom kojeg zatvarač foto-aparata ostaje otvoren).

„Malo eksperimentišite da biste videli koja podešavanja na vašem telefonu daju najbolje rezultate", savetuje Braun.

Zašto Mesec izgleda tako sičušan na fotografiji?

Iako golim okom Mesec deluje ogroman, na fotografiji može da izgleda iznenađujuće mali.

To može da bude zbog takozvane mesečeve iluzije, optičkog trika zbog kojeg se čini da Mesec na horizonta izgleda veći nego što zapravo jeste.

Niko ne zna zašto se to dešava, ali je možda povezano sa očekivanjima našeg mozga o tome koliko je neki objekat daleko na horizontu.

Ili se možda zbog drveća i zgrada čini da je Mesec ogroman u poređenju sa okolinom.

Reuters Fotografi mogu da simuliraju iluziju Meseca tako što će ga postaviti pored objekta u prvom planu koji je takođe daleko, a zatim zumirati oba - čineći da Mesec izgleda mnogo veći nego što zapravo jeste

Braun ističe da na umu treba imati i karakteristike kamera na telefonima, koje su odlične za fotografisanje pejzaža i selfija iz blizine, ali ne i malih objekata koji su vrlo udaljeni.

Ako posmatrate nebo od istoka do zapada kao 180 stepeni, Mesec zauzima samo 0,5 stepeni u širini.

„Neke [kamere na telefonima] imaju režime u kojima možete da snimite skoro 90 stepeni u jednoj fotografiji", objašnjava astronom.

„Mesec na kraju zauzme samo nekoliko procenata cele fotografije... [Možda] svega pedesetak piksela u širini".

Pogledajte video: Šta je Supermesec i zašto je Zemljin satelit nekada veći i bliži

Pazite kako koristite zum

Dakle, odgovor je zumiranje?

Ne baš.

Većina kamera pametnih telefona koristi digitalni zum, što znači da samo uvećavate postojeću sliku čime ona postaje mutnija.

To vam neće mnogo pomoći.

Međutim, neki vrhunski telefoni imaju optički zum, koji povećava žižnu daljinu kamere (razdaljinu u milimetrima između optičkog centra objektiva do ravni senzora gde se nalazi žiža), slično kao kod kompaktnog foto-aparata ili digitalnog refleksnog foto-aparata sa jednim sočivom (DSLR), čime se hvata više detalja.

Ako vaš telefon ima ovu opciju, to je zum koji treba da koristite.

Ako je nema, možete da kupite objektive koji mogu da se pričvrste na telefon.

Ili, ako imate teleskop, možete jednostavno da prislonite telefon na okular.

Teleskop će izvršiti optičko uvećanje umesto vašeg telefona.

Čak i pomoću malog, jeftinog teleskopa može da se napravi fotografija Meseca široka nekoliko stotina piksela na kojoj se vide neki detalji, poput površinskih kratera, kaže Braun.

Michael Brown/Sonia Turkington Amaterski teleskop od 60 milimetara može da otkrije kratere na Mesecu (levo), dok veći teleskop od 25 centimetara otkriva još više detalja (desno)

Ne zaboravite da se zumiranjem pojačava i podrhtavanje, pa koristite stativ ili postavite telefon na stabilan oslonac.

Da biste izbegli pomeranje telefona dok pritiskate dugme za okidanje, koristite tajmer ili podesite telefon na daljinsko snimanje za prikaz slike uživo, ako vaš telefon ima tu opciju.

Za daljinsko upravljanje može da posluži i dugme za podešavanje jačine zvuka kod nekih žičanih slušalica.

Pogledajte: Plavi Supermesec obasjao svet

Budite kreativni

Ako nemate optički zum i morate da prihvatite da će na fotografiji Mesec biti sitan, postoje načini da poboljšate i takvu sliku.

„Možete da napravite zanimljiv kontrast time što ćete u prvi plan staviti nešto interesantno", predlaže Braun.

Zapravo, glavni fotograf američke svemirske agencije Bil Ingals savetuje da izbegavate fotografije na kojima je samo Mesec.

„Svi će imati takvu fotografiju", kaže on u tekstu na sajtu NASA-e.

„Umesto toga, razmislite kako da napravite kreativnu fotografiju... nešto što bi vašoj fotografiji dalo osećaj prostora i ambijenta".

Nasa/Bill Ingalls Bez obzira koji fotoaparat koristite, stručnjaci savetuju da napravite kreativan snimak kadriranjem Meseca naspram zanimljivog objekta u prvom planu

Ali budimo realni: nećemo svi napraviti fotografiju koja izgleda profesionalno.

Braun kaže da neki telefoni sve više koriste veštačku inteligenciju za ulepšavanje fotografija Meseca.

To može da stvori nerealna očekivanja o tome šta je zapravo moguće postići malim objektivom kamere telefona.

Ako želite da fotografija bude verna, ali nemate tehnologiju koja može da vam omogući prelepu sliku Meseca, možda bi trebalo da iskoristite prednosti vašeg telefona.

„Njegova sposobnost da otkrije veoma nejasne objekte je zaista, zaista dobra", kaže Braun.

„Možda treba da razmislite o drugim stvarima koje biste mogli da fotografišete, gde to široko vidno polje zaista daje mogućnost za pravljenje sjajnih slika".

Mlečni put, polarna svetlost i sjajne komete su odličan izbor, kaže on.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.03.2025)