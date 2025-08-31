Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Ulica ispred blokirana za saobraćaj (foto)

Blic pre 3 sata
Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Ulica ispred blokirana za saobraćaj (foto)

Kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i večeras se okupila grupa studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju, a ispred zgrade su raspoređeni pripadnici policije.

Ulica ispred fakulteta je blokirana za saobraćaj, a na platou ispred zgrade i dalje je parkirano nekoliko traktora. Učesnici skupa prave buku pištaljkama, vuvuzelama, bubnjevima i šerpama i puštaju vrlo glasnu muziku, a kako navode, cilj im je da dekan Milivoj Alanović, koji je u utorak ušao na fakultet napusti zgradu. Okupljanje za sada protiče mirno. Podsetimo, protesti kod Filozofskog fakulteta počeli su u utorak, nakon što su u zgradu ušli dekan Alanović i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

I večeras okupljanje građana ispred Filozofskog fakulteta

I večeras okupljanje građana ispred Filozofskog fakulteta

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadVuvuzela

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Proglašen Dušanov zakonik

Vremeplov: Proglašen Dušanov zakonik

RTV pre 21 minuta
Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Beta pre 1 sat
Uostalom, smatram da fakultete treba razoriti

Uostalom, smatram da fakultete treba razoriti

Radar pre 1 sat
Studenti objavili plan protesta za 1. septembar

Studenti objavili plan protesta za 1. septembar

Danas pre 1 sat
Na današnji dan, 31. avgust

Na današnji dan, 31. avgust

B92 pre 1 sat