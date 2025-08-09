Putin s Lulom da Silvom o ukrajinskoj krizi i bilateralnim pitanjima

Politika pre 46 minuta
Putin s Lulom da Silvom o ukrajinskoj krizi i bilateralnim pitanjima

Predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva razgovarali su danas telefonom o međunarodnim temama, uključujući ukrajinsku krizu, kao i o jačanju bilateralnih odnosa, saopštio je Kremlj.

Kako se navodi u saopštenju, Putin je brazilskog kolegu upoznao sa ključnim rezultatima nedavno održanog susreta sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivenom Vitkofom, prenosi ruska novinska agencija TASS. Predsednik Brazila izrazio je podršku naporima usmerenim ka mirnom rešavanju ukrajinskog konflikta. Tokom razgovora, dvojica lidera potvrdila su i međusobnu opredeljenost za dalje jačanje strateškog partnerstva između Rusije i Brazila, kao i saradnje u
