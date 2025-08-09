Vremenska prognoza za Srbiju: Sunčano i veoma toplo, temperature do 37 stepeni

Serbian News Media pre 2 sata
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će danas u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme.

Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 21 stepen, dok se najviše dnevne temperature očekuju u rasponu od 34 do 37 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog smera. U Beogradu će, takođe, biti sunčano i veoma toplo. Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 17 do 21 stepen, a najviša dnevna biće oko 36 stepeni. Duvaće slab vetar promenljivog pravca.
