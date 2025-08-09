Region "gori": U Hrvatsku sutra stiže strašna vremenska nepogoda, izdato hitno upozorenje

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs
Region "gori": U Hrvatsku sutra stiže strašna vremenska nepogoda, izdato hitno upozorenje

Sutra u Hrvatskoj očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ponegde i izuzetno toplo.

Na severnom Jadranu duvaće slaba do umerena bura koja će tokom večeri pojačati, dok će u Dalmaciji sredinom dana i poslepodne vetrovi biti jugozapadni i severozapadni. Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 19 stepeni, a na obali od 21 do 27 stepeni. Najviše dnevne temperature biće između 32 i 37 stepeni, dok se u unutrašnjosti Dalmacije očekuju i do 39 stepeni. Za riječki region izdat je crveni meteoalarm zbog izuzetno visokih temperatura, dok je za ostatak
