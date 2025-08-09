Pad žičare: Raste broj povređenih (video)

BROJ povređenih u padu žičare u ruskom gradu Naljčik, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, porastao je sa šest na osam, od kojih je četvoro hospitalizovano a jedan od povređenih se nalazi na lečenju na intenzivnoj nezi.

Foto: Printskrin Dvoje povređenih sa srednje teškim povredama trenutno je na dodatnim ispitivanjima, dok su još dvoje nakon pregleda otpušteni kući, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti, prenose RIA Novosti. Ruski Istražni komitet je pokrenuo postupak u vezi sa nesrećom po optužbi za pružanje nesigurnih usluga, koje su dovele do ozbiljnih povreda, a zakon predviđa kaznu do šest godina zatvora. Ranije danas, pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov,
