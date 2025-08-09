Dačić: Avio-bomba bezbedno uklonjena, biće uništena u Deliblatskoj peščari

Vesti online pre 21 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Dačić: Avio-bomba bezbedno uklonjena, biće uništena u Deliblatskoj peščari

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je završena prva faza uklanjanja neeksplodirane avio-bombe iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu “Beograda na vodi”.

– Bomba je bezbedno uklonjena. Ona se sad nalazi u transportu do Deliblaske peščare, to je ta druga faza, gde će biti obavljena treća faza, a to je njeno uništenje. U ovoj akciji učestvovalo je više od sto pripadnika, pre svega Sektora za vanredne situacije, ali i policije i nadležnih gradskih službi. I posle devet sati se očekuje uništenje ovog eksplozivnog sredstva – rekao je Dačić za Tanjug. Dodao je da je uklanjanje avio-bombe počelo jutros u šest sati i da
