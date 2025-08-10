Komšijska večera se pretvorila u krvoproliće Stanari se okupili na otvorenom, a onda je počeo horor, ranjeno i dete!

Šest osoba, uključujući i petogodišnju devojčicu, ranjeno je u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u stambenom naselju u Baltimoru, saopštila je lokalna policija.

Do pucnjave je došlo oko 21 čas u subotu uveče po lokalnom vremenu, na građane koji su se okupili na otvorenom kako bi zajedno večerali, izjavio je komesar policije Baltimora Ričard Vorli na vanrednoj konferenciji za novinare, prenosi Ej-Bi-Si Njuz. Petogodišnja devojčica pogođena je u ruku, ali, kako je naglasio Vorli, povreda nije opasna po život. Najteže je ranjen 38-godišnji muškarac koji životno ugrožen, dok su ostali povređeni 23-godišnja žena i trojica