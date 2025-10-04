Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

Razlozi povlačenja nominacije nisu navedeni. Donald Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone. Funkciju ambasadora SAD u Srbiji do januara i povratka predsednika SAD Donalda Trampa u Belu kuću obavljao je Kristofer Hil. Brnović je rođen je 1966. godine u Detroitu, Mičigen. Njegovi roditelji su bili Srbi doseljeni iz bivše Jugoslavije, otac iz Crne Gore, a majka iz Splita. Rekao