Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Blic pre 3 sata
Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

Razlozi povlačenja nominacije nisu navedeni. Donald Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone. Funkciju ambasadora SAD u Srbiji do januara i povratka predsednika SAD Donalda Trampa u Belu kuću obavljao je Kristofer Hil. Brnović je rođen je 1966. godine u Detroitu, Mičigen. Njegovi roditelji su bili Srbi doseljeni iz bivše Jugoslavije, otac iz Crne Gore, a majka iz Splita. Rekao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Blic pre 3 sata
Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji

Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji

Danas pre 5 sati
Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Danas pre 6 sati
Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraSplitJugoslavijaBela kućaDonald TrampKristofer Hil

Svet, najnovije vesti »

Teroristički napad na sinagogu u mančesteru: Policija uhapsila još tri osobe, ukupno šestoro privedenih

Teroristički napad na sinagogu u mančesteru: Policija uhapsila još tri osobe, ukupno šestoro privedenih

Kurir pre 49 minuta
Nova pravila: Kanada upozorila putnike sa pasošima pola X: Možda neće biti dozvoljen ulazak u SAD

Nova pravila: Kanada upozorila putnike sa pasošima pola X: Možda neće biti dozvoljen ulazak u SAD

Blic pre 54 minuta
Strašna oluja parališe irsku: Letovi otkazani, škole zatvorene: Vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat

Strašna oluja parališe irsku: Letovi otkazani, škole zatvorene: Vetrovi dostizali brzinu od oko 148 kilometara na sat

Blic pre 14 minuta
Gorko priznanje Berlina: Nemačka nema kapaciteta da se bori sa misterioznim dronovima

Gorko priznanje Berlina: Nemačka nema kapaciteta da se bori sa misterioznim dronovima

Kurir pre 49 minuta
Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine

Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine

Kurir pre 49 minuta