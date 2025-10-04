Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji

Danas pre 3 sata  |  Beta
Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

Razlozi za povlačenje nominacije Brnovića nisu navedeni. Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone. Iako je nominacija ubrzo stigla u Odbor Senata za spoljne poslove, Brnović se nije pojavio pred tim telom koje potvrđuje imenovanja. SAD nemaju ambasadora u Beogradu od januara ove godine, kada je tu poziciju napustio Kristofer Hil, po povratku Trampa u Belu kuću.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Blic pre 1 sat
Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Blic pre 1 sat
Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Danas pre 5 sati
Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Bela kuća povukla nominaciju Marka Brnovića za mesto ambasadora u Srbiji

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald TrampKristofer Hil

Svet, najnovije vesti »

Kopanje uglja i sejanje straha

Kopanje uglja i sejanje straha

Radar pre 23 minuta
Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Danas pre 28 minuta
"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

Blic pre 13 minuta
Drama u Nemačkoj se nastavlja: Obe piste aerodroma u Minhenu ponovo zatvorene: Navodno uzrok dronovi

Drama u Nemačkoj se nastavlja: Obe piste aerodroma u Minhenu ponovo zatvorene: Navodno uzrok dronovi

Blic pre 28 minuta
Gorko priznanje Berlina: Nemačka nema kapaciteta da se bori sa misterioznim dronovima

Gorko priznanje Berlina: Nemačka nema kapaciteta da se bori sa misterioznim dronovima

Kurir pre 13 minuta