Nbc: Bela kuća razmatra da pozove Zelenskog na Aljasku

Bela kuća razmatra mogućnost upućivanja poziva ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da poseti Aljasku, prenosi NBC News pozivajući se na visokog američkog zvaničnika i tri izvora upoznata sa tokom pregovora.

"To je trenutno u fazi razmatranja", naveo je jedan od sagovornika. Televizijski kanal dodaje da je fokus Bele kuće u ovom trenutku pre svega na organizaciji bilateralnog sastanka između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina.
