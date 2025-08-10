Sabalenka u trećem kolu Sinsinatija - spasila 12 brejk lopti

Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo WTA turnira u Sinsinatiju, pošto je u drugom kolu pobedila Čehinju Marketu Vondrušovu 7:5, 6:1.

Meč je trajao jedan sat i 32 minuta. Ovo je bio deveti medjusobni duel beloruske i češke teniserke, a peti trijumf Sabalenke, koja brani titulu na turniru u Sinsinatiju. Sabalenka je tokom meča spasila ukupno 12 brejk lopti, a posebno je bilo zanimljivo u prvom setu koji je dobila "tesno". Beloruska teniserka će u trećem kolu igrati protiv Britanke Eme Radukanu, koja je u subotu uveče savladala Srpkinju Olgu Danilović 6:3, 6:2. Plasman u treće kolo izborila je i