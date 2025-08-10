Policija upala u poslastičarnicu u Obrenovcu, a onda je usledio šok: Kod vlasnice našli marihuanu, droga bila rasuta po radnji (foto)

Blic pre 15 minuta
Policija upala u poslastičarnicu u Obrenovcu, a onda je usledio šok: Kod vlasnice našli marihuanu, droga bila rasuta po radnji…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Obrenovcu uhapsili su K. I. (46) zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici su, po naredbi Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres prostorija jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena, i pronašli kesu sa oko 50 grama zelene materije i dva manja paketa sa istom materijom za koju se sumnja da je kanabis, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na opojnu drogu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenoj je određeno
