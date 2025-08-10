Kolima jurio bivšu devojku: U Zemunu uhapšen muškarac kod koga je pronađena municija

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Kolima jurio bivšu devojku: U Zemunu uhapšen muškarac kod koga je pronađena municija

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog D.

M. (30) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. Krivičnog zakonika. Okrivljenom se stavlja na teret da je juče, na teritoriji GO Zemun, upravljajući automobilom marke “BMW X6” pokušao da preseče putanju kretanja automobila u kojem se nalazila njegova bivša devojka, usled koje
