Šok i neverica u Obrenovcu, umesto slatkiša u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među kolačima (FOTO)

RINA pre 1 sat
Šok i neverica u Obrenovcu, umesto slatkiša u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među…

Šok i neverica u Obrenovcu, umesto slatkiša u poslastičarnici pronađena droga: Radnica uhapšena dok je krila kanabis među kolačima (FOTO) Obrenovac - Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova u Obrenovcu uhapsili su K.

I. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. - Policijski službenici su, po naredbi Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres prostorija jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena, i pronašli kesu sa oko 50 grama zelene materije i dva manja paketa sa istom materijom za koju se sumnja da je kanabis, dve elektronske vagice,
