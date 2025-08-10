Izraelski demonstranti traže od Netanjahua da odustane od širenja vojne akcije u Gazi

Hiljade ljudi izašli su na ulice širom Izraela protiveći se planu vlade da proširi vojnu operaciju u Gazi.

Izraelski kabinet za bezbednost odobrio je u petak plan od pet načela za okončanje rata, među kojima je „preuzimanje potpune kontrole“ nad Pojasom Gaze, što bi, po rečima izraelske vojske, bila „priprema za preuzimanje“ grada Gaze. Demonstranti, među kojima su bili članovi porodica 50 izraelskih talaca, od kojih se za 20 veruje da su živi, strahuju da bi ovaj plan ugrozio živote otetih. Oni su pozvali vladu da obezbedi njihovo oslobađanje. Izraelski lideri odbacili