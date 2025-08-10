Pešić posle pobede nad Kiprom: "Svaki dan je novi cilj i treba napredovati, ali ne zavisi sve od nas", objasnio i šta je sa micićem: "Nadamo se da će biti spreman za Minhen"

Selektor Srbije Svetislav Pešić govori na konferenciji za medije nakon trijumfa nad Kiprom u Limasolu.

"Orlovi" su slavili ubedljivo sa 122:55, što je najubedljivija pobeda u istoriji naše selekcije. "Čestitam mojim igračima i mom timu pre svega zbog odnosa prema utakmici, a drugo, zbog poštovanja prema protivniku jer su igrali do kraja požrtvovano. Za nas to uvek mora da bude tako, predstavljamo srpsku košarku, igramo istim intezitetom bilo da vodimo ili gubimo i protivnik je nebitan. Naravno, igrali smo našu igru i videli smo šta valja, a šta treba biti bolje.