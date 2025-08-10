Policija intervenisala zbog kraćeg incidenta tokom oslikavanja zastava u Novom Sadu

Grupa građana Novog Sada, kako prenosi Tanjug, napadnuta je danas u naselju Liman gde je došla da ponovo na zgradama iscrta srpske zastave koje je u subotu mala grupa građana iz takozvanih zborova prefarbala.

Građani koji su se okupili na poziv sa Instagram stranice "novosadskivitez", a u kome je navedeno da osuđuju napad na srpsku zastavu i da žele da vrate "srpsku Atinu", ponovo su naslikali srpske zastave na dve lokacije na Limanu. Kako prenosi Tanjug, na jednoj od te dve lokacije dvojica mladića iz zborova napala su građane koji su slikali srpsku zastavu i šutirali kante sa farbom, a došlo je i do verbalnog sukoba i koškanja. Kako prenose mediji, policija je privela