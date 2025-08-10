Spremite se za pravi letnji udar – temperature do 40 stepeni

Kako navode meteorolozi, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, koji će tek krajem dana na severu skretati na severni.

Minimalne jutarnje temperature biće od 15 do 22°C, dok će maksimalne dnevne u većini mesta dostići od 35 do čak 40 stepeni Celzijusa. U Nišu će živa u termometru u najtoplijem delu dana skočiti do 39°C, a noć će takođe biti topla, sa minimalnom temperaturom od oko 18°C. Vetar slab, istočni – što znači da osveženja gotovo i neće biti. RHMZ upozorava da će pravi talas vrućine potrajati i naredne sedmice. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se do 17.