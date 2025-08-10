Jokić nabacio stomačić, ali i dalje dominira na parketu! Usijale se mreže zbog izgleda Srbina - urnebesni komentari samo pljušte: Dončić mu prebacio svoj višak!

Kurir pre 28 minuta
Jokić nabacio stomačić, ali i dalje dominira na parketu! Usijale se mreže zbog izgleda Srbina - urnebesni komentari samo…

Košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je savladala Grčku 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru.

Prve provere za Evrobasket, protiv Bosne i Poljske, Srbija je igrala iza "zatvorenih" vrata, pa su ljubitelji košarke sinoć prvi put mogli da vide kako Jokić i ekipa izgledaju na terenu. Mnogima je zapalo za oko da je Nikola Jokić nabacio višak kilograma. Voli Srbin da se opusti tokom pauze, a poznato je da je sklon debljanju, pa nabacio stomačić tokom leta, ali to ga nije sprečilo da i dalje dominira na terenu. Odigrao je fantastičan meč protiv Grka, ubacio 23
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija – Španija na Evropskom prvenstvu u16

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija – Španija na Evropskom prvenstvu u16

Telegraf pre 38 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija – Kipar na pripremama za Evrobasket

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija – Kipar na pripremama za Evrobasket

Telegraf pre 2 sata
"Orlovi" na novom testu pred Evrobasket - protiv Kipra od 16.00

"Orlovi" na novom testu pred Evrobasket - protiv Kipra od 16.00

RTV pre 5 sati
Jokićeva magija zapalila društvene mreže! Ljudi masovno dele spektakularan potez neponovljivog Srbina - Ovo nije košarka, ovo…

Jokićeva magija zapalila društvene mreže! Ljudi masovno dele spektakularan potez neponovljivog Srbina - Ovo nije košarka, ovo je umetnost!

Kurir pre 5 sati
"Stavite Jokića u drugi tim, pitanje je šta bi se desilo!" Čuveni stručnjak otkrio važan detalj u igri Srbije koji je mnogima…

"Stavite Jokića u drugi tim, pitanje je šta bi se desilo!" Čuveni stručnjak otkrio važan detalj u igri Srbije koji je mnogima promakao!

Kurir pre 4 sati
Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

RTS pre 6 sati
VIDEO Jokićeva magija raspametila stranog komentatora: Pogledajte poteze koji se masovno dele

VIDEO Jokićeva magija raspametila stranog komentatora: Pogledajte poteze koji se masovno dele

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBosnaKiparGrčkaEvrobasketEurobasketPoljskaNikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket ostao bez NBA zvezde, povreda sprečila „novog Denisa Rodmana“ da zaigra

Evrobasket ostao bez NBA zvezde, povreda sprečila „novog Denisa Rodmana“ da zaigra

Nova pre 13 minuta
Isko odsustvuje najmanje tri meseca

Isko odsustvuje najmanje tri meseca

Sportski žurnal pre 13 minuta
Nagrade sa neba - Prize drop do kraja avgusta

Nagrade sa neba - Prize drop do kraja avgusta

Sportske.net pre 13 minuta
Broj finala važniji od medalja

Broj finala važniji od medalja

Sportski žurnal pre 8 minuta
Ko je ovo očekivao?! Darko Lazović blizu potpisa za novi klub!

Ko je ovo očekivao?! Darko Lazović blizu potpisa za novi klub!

Kurir pre 8 minuta