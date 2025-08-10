Ljubimac Grobara otvorio dušu: Napredovao sam u Zvezdi! Partizan? Vau, čoveče! On mi je najviše pomogao da vidim šta je taj klub!

Arijan Lakić, košarkaš Partizana i momak koji je svojom borbenošću za kratko vreme osvojio srca Grobara, otvoreno je govorio o svojoj košarkaškoj karijeri.

Izuzetno zanimljiv bio je put Arijana Lakića do dresa Partizana. Karijeru je počeo u beogradskom klubu Sava, kasnije se preselio u Crvenu zvezdu gde je proveo tri sezone, a onda je nastupao za Borac iz Čačka, Sparse i Sarajeva i Zadar iz kog je i stigao u Partizan. U zanimljivom razgovoru za "Mozzart sport" srpski košarkaš prisetio se perioda kada je nosio dres beogradskih crveno-belih. "Došao sam iz Save, kluba u kojem sam proveo 11 godina. Nekako sam se tamo