Tadić otkrio zašto nije došao u zvezdu i vojvodinu, a onda se dotakao reprezentacije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"…

Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić je po prvi put govorio od "propalog" transfera u Crvenu zvezdu.

Dugo je trajala saga oko dolaska Dušana Tadića u Crvenu zvezdu, danima se govorilo o tome, delovalo je da će bivši kapiten Srbije obući crveno-beli dres. Na kraju nije došlo do toga. Tadić je nastavio karijeru u Al Vahdi u Abu Dabiju. U razgovoru za "Mocart sport" je govorio o sastanku sa crveno-belima i predsednikom kluba Zvezdanom Terzićem. "Da, sedeli smo dugo i lepo smo se ispričali. Zvezdan Terzić i Crvena zvezda učinili su i više nego što treba da bih došao