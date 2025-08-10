Tadić o reprezentaciji: "Nagledao sam se svega i svačega..."

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Tadić o reprezentaciji: "Nagledao sam se svega i svačega..."
Preneli smo jutros deo intervjua bivšeg kapitena Srbije Dušana Tadića za "Mozzart sport", u kom je objasnio zašto je odlučio da odbije ponude Crvene zvezde i Vojvodine i potpiše za Al Vahdu, a u istom intervjuu je rekored po broju odigranih mečeva za naš nacionalni tim otkrio da mu nedostaje igranje za "orlove, ali i da se ne kaje što više nije deo te priče. Tadić je prokomentarisao činjenicu da je selektor Dragan Stojković nedavno rekao da bi ga i danas zvao da on
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Tadić otkrio zašto nije došao u Zvezdu

Tadić otkrio zašto nije došao u Zvezdu

Vesti online pre 20 minuta
Tadić otkrio zašto je odbio Crvenu zvezdu i zašto sa porodicom nije mogao da se vrati u Srbiju

Tadić otkrio zašto je odbio Crvenu zvezdu i zašto sa porodicom nije mogao da se vrati u Srbiju

Nova pre 1 sat
Ljubimac Grobara otvorio dušu: Napredovao sam u Zvezdi! Partizan? Vau, čoveče! On mi je najviše pomogao da vidim šta je taj…

Ljubimac Grobara otvorio dušu: Napredovao sam u Zvezdi! Partizan? Vau, čoveče! On mi je najviše pomogao da vidim šta je taj klub!

Kurir pre 2 sata
Tadić otkrio zašto nije došao u zvezdu i vojvodinu, a onda se dotakao reprezentacije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"…

Tadić otkrio zašto nije došao u zvezdu i vojvodinu, a onda se dotakao reprezentacije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

Dnevnik pre 3 sata
"Nagledao sam se svega i svačega, hteo sam da pomognem": Tadić otkio da li se kaje zbog reprezentacije

"Nagledao sam se svega i svačega, hteo sam da pomognem": Tadić otkio da li se kaje zbog reprezentacije

Mondo pre 3 sata
"Nagledao sam se svega i svačega..." Ispovest Dušana Tadića o reprezentaciji Srbije: "Slagao bih vas ako bih to rekao"

"Nagledao sam se svega i svačega..." Ispovest Dušana Tadića o reprezentaciji Srbije: "Slagao bih vas ako bih to rekao"

Kurir pre 4 sati
Tadić o reprezentaciji Srbije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

Tadić o reprezentaciji Srbije i FSS: "Nagledao sam se svega i svačega"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićCrvena ZvezdaVojvodinaDušan Tadić

Sport, najnovije vesti »

Vlast udarila Novaka po džepu: Đokoviću stigla kazna, evo koliko novca mora da plati zbog bespravne gradnje

Vlast udarila Novaka po džepu: Đokoviću stigla kazna, evo koliko novca mora da plati zbog bespravne gradnje

Nova pre 16 minuta
Isko van terena tri meseca zbog preloma fibule leve noge

Isko van terena tri meseca zbog preloma fibule leve noge

Danas pre 21 minuta
Druga utakmica Srbije u Limasolu, rival Kipar (RTS1)

Druga utakmica Srbije u Limasolu, rival Kipar (RTS1)

RTS pre 15 minuta
Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

Kroz Kipar do prave forme – Srbija na novom testu pred Evrobasket (RTS1, 16.00)

RTS pre 51 minuta
Ko je Aleksa Damjanović, koji je juče debitovao za Zvezdu?

Ko je Aleksa Damjanović, koji je juče debitovao za Zvezdu?

Sportske.net pre 15 minuta