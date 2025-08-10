Tadić o reprezentaciji: "Nagledao sam se svega i svačega..."

Preneli smo jutros deo intervjua bivšeg kapitena Srbije Dušana Tadića za "Mozzart sport", u kom je objasnio zašto je odlučio da odbije ponude Crvene zvezde i Vojvodine i potpiše za Al Vahdu, a u istom intervjuu je rekored po broju odigranih mečeva za naš nacionalni tim otkrio da mu nedostaje igranje za "orlove, ali i da se ne kaje što više nije deo te priče. Tadić je prokomentarisao činjenicu da je selektor Dragan Stojković nedavno rekao da bi ga i danas zvao da on