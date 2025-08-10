Ranjena devojčica i slučajni prolaznik: Otkriveno ko je ubijen nasred ulice u Tetovu, isplivali novi detalji likvidacije

Danas se u Tetovu dogodila brutalna pucnjava u kojoj je ubijen muškarac iz automatske puške.

Naime, snimci sa mesta ubistva pokazuju da se Folksvagen "Golf", u kome je pronađena osoba sa prostrelnim ranama, nalazio na ulici i da se kretao. Prema nezvaničnim informacijama Telme, ubijeni muškarac je bio zaposleni u Javnom preduzeću „Gradski parking – Tetovo“. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je prve informacije o ubistvu, tačnije o oružanom obračunu u Tetovu, u kojem su učestvovala tri vozila. "Na raskrsnici ulica „Ilindenska“ i „Blagoja Toska“ u