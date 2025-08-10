Pucnjava u Tetovu, jedan muškarac ubijen, teško ranjena 13-ogodišnja devojčica

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
TETOVO - U Tetovu je danas oko 12.30 rafalima iz automatske puške ubijen muškarac, a više ljudi je povređeno, uključujući i trinaestogodišnju devojčicu, preneli su makedonski mediji.

Ubistvo se dogodilo na ulicama u centru Tetova, a snimci sa mesta ubistva pokazuju da se Folksvagen Golf, u kome je pronađena osoba sa prostrelnim ranama, nalazio na ulici i da se kretao, prenosi portal Telma.com.mk. Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni muškarac je bio zaposlen u Javnom preduzeću Gradski parking Tetovo. Očevici su potvrdili da je automobil Ford Fijesta, koji se zaustavio u ulici 113, imao tetovske registarske tablice, za koje se kasnije
Radio 021 pre 50 minuta
N1 Info pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Nova pre 3 sata
Danas pre 5 sati
Blic pre 6 sati
Mondo pre 5 sati
