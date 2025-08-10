Najvrelije u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Beogradu, Somboru - mere opreza zbog visokih temperatura opet na snazi

RTS pre 1 sat
Najvrelije u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Beogradu, Somboru - mere opreza zbog visokih temperatura opet na snazi

RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature u Srbiji tokom naredne nedelje, ponegde i do 40. podeljka. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Aleksandra Travica rekla je da će sutra biti malo svežije u nekim delovima zemlje.

Ćuprija najtoplija i u 16 časova U Ćupriji je danas u 16 časova izmereno 40 stepeni, pa je tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda to trenutno najtopliji grad u Srbiji. U Nišu, Leskovcu, Kruševcu Kragujevcu, Kikindi, Somboru je izmereno 39 stepeni, dok je u Beogradu i Novom Sadu trenutno 38 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 25 stepeni. Opširnije Kraće U Ćupriji u 14 časova 40 stepeni, u Nišu i Leskovcu stepen niže U 14 časova u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Blic pre 19 minuta
Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Posle vrelog talasa stiže zahlađenje! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura padavina

Blic pre 19 minuta
Leskovac danas među najtoplijim gradovima u Srbiji

Leskovac danas među najtoplijim gradovima u Srbiji

Stav.life pre 4 minuta
Kragujevac na udaru toplotnog talasa – 39 stepeni u hladu!

Kragujevac na udaru toplotnog talasa – 39 stepeni u hladu!

U centar pre 54 minuta
Ekstremno visoka temperatura: Ovo je danas najtopliji grad u Srbiji

Ekstremno visoka temperatura: Ovo je danas najtopliji grad u Srbiji

Mondo pre 1 sat
Vremenska prognoza 11. avgust 2025.

Vremenska prognoza 11. avgust 2025.

RTS pre 1 sat
Asfalt se topi u ovom srpskom gradu: Ovde je danas najtoplije, evo koliko stepeni je izmereno

Asfalt se topi u ovom srpskom gradu: Ovde je danas najtoplije, evo koliko stepeni je izmereno

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacĆuprijaNovi SadKruševacKopaonikKikindaKragujevacRHMZSombor

Društvo, najnovije vesti »

Dolazi vreme slobode i stabilnosti: Dnevnik Fuada Baćićanina

Dolazi vreme slobode i stabilnosti: Dnevnik Fuada Baćićanina

Danas pre 29 minuta
U Beogradu protest protiv ukidanja tramvaja „dvojke“

U Beogradu protest protiv ukidanja tramvaja „dvojke“

Danas pre 19 minuta
Školska godina počinje 1. septembra: Evo kada su raspusti i kraj polugodišta

Školska godina počinje 1. septembra: Evo kada su raspusti i kraj polugodišta

Danas pre 54 minuta
Jedini način za pravilno čišćenje kuhinjske daske

Jedini način za pravilno čišćenje kuhinjske daske

Danas pre 49 minuta
Prvi put IJP u Bačkom Petrovcu, meštanin kaže: I ovde se Srbija ujedinila kao u Užicu, Pazaru...

Prvi put IJP u Bačkom Petrovcu, meštanin kaže: I ovde se Srbija ujedinila kao u Užicu, Pazaru...

N1 Info pre 54 minuta