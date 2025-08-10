Najvrelije u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Beogradu, Somboru - mere opreza zbog visokih temperatura opet na snazi

RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature u Srbiji tokom naredne nedelje, ponegde i do 40. podeljka. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Aleksandra Travica rekla je da će sutra biti malo svežije u nekim delovima zemlje.

Ćuprija najtoplija i u 16 časova U Ćupriji je danas u 16 časova izmereno 40 stepeni, pa je tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda to trenutno najtopliji grad u Srbiji. U Nišu, Leskovcu, Kruševcu Kragujevcu, Kikindi, Somboru je izmereno 39 stepeni, dok je u Beogradu i Novom Sadu trenutno 38 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 25 stepeni.