RHMZ upozorava na visoke temperature u Srbiji do 17. avgusta – i do 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje na visoke temperature koje će vladati u Srbiji od 10. do 17. avgusta i naveo da će maksimalne temperature u većini mesta iznositi od 34 do 38 stepeni Celzijusa a ponegde i oko 40 stepeni.

Samo će u ponedeljak i utorak, 11. i 12. avgusta, na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se od 31 do 33 stepena. Meteorolog Republičkog hidrometerorološkog zavoda Aleksandra Travica rekla je za Tanjug da će situacija sutra biti malo drugačija kada je reč o severnim, zapadnim i delovima centralne Srbije, gde će biti malo svežije u odnosu na ostali deo zemlje. Kada je reč o osveženju i mogućim padavinama, istakla je da prema