RHMZ upozorava na visoke temperature u Srbiji do 17. avgusta – i do 40 stepeni

RTV Novi Pazar pre 46 minuta
RHMZ upozorava na visoke temperature u Srbiji do 17. avgusta – i do 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje na visoke temperature koje će vladati u Srbiji od 10. do 17. avgusta i naveo da će maksimalne temperature u većini mesta iznositi od 34 do 38 stepeni Celzijusa a ponegde i oko 40 stepeni.

Samo će u ponedeljak i utorak, 11. i 12. avgusta, na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se od 31 do 33 stepena. Meteorolog Republičkog hidrometerorološkog zavoda Aleksandra Travica rekla je za Tanjug da će situacija sutra biti malo drugačija kada je reč o severnim, zapadnim i delovima centralne Srbije, gde će biti malo svežije u odnosu na ostali deo zemlje. Kada je reč o osveženju i mogućim padavinama, istakla je da prema
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

RMZ izdao hitno upozorenje – temperature do 40 stepeni

RMZ izdao hitno upozorenje – temperature do 40 stepeni

Jugmedia pre 46 minuta
Nastavljaju se vreli dani u Novom Sadu: "Osveženje" od 33 stepena, pa onda opet još toplije

Nastavljaju se vreli dani u Novom Sadu: "Osveženje" od 33 stepena, pa onda opet još toplije

Radio 021 pre 2 minuta
Upozorenje RHMZ-a na visoke temperature do 17. avgusta, mere opreza opet na snazi

Upozorenje RHMZ-a na visoke temperature do 17. avgusta, mere opreza opet na snazi

RTS pre 12 minuta
RHMZ upozorava na visoke temperature u Srbiji do 17. avgusta - i do 40 stepeni

RHMZ upozorava na visoke temperature u Srbiji do 17. avgusta - i do 40 stepeni

RTV pre 2 sata
Paklene vrućine ne popuštaju: Temperatura do 40 stepeni, osveženje tek krajem nedelje

Paklene vrućine ne popuštaju: Temperatura do 40 stepeni, osveženje tek krajem nedelje

Serbian News Media pre 2 sata
Od oktobra važe nove cene grejanja

Od oktobra važe nove cene grejanja

Niške vesti pre 1 sat
Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje na visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje na visoke temperature

Niške vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

N1 Info pre 36 minuta
PUPS: Odbor u Negotinu vodi Stefanović, specijalista za poljoprivedu, prioritet očuvanje sela

PUPS: Odbor u Negotinu vodi Stefanović, specijalista za poljoprivedu, prioritet očuvanje sela

Beta pre 27 minuta
Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Beta pre 2 minuta
Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Beta pre 17 minuta
(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

Danas pre 47 minuta