Bijela kuća razmatra poziv Zelenskom na Aljasku

WASHINGTON - Bijela kuća razmatra pozivanje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na Aljasku, gdje bi se predsjednik Donald Trump trebao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sljedeći tjedan, prema riječima visokog američkog dužnosnika i triju osoba upoznatih s internim raspravama.

„O tome se raspravlja“, rekla je jedna od osoba upoznatih s raspravama. Visoki američki dužnosnik i osobe upoznate s raspravama rekli su da posjet nije finaliziran i da nije jasno hoće li Zelenski u konačnici biti na Aljasci na sastancima. Visoki dužnosnik administracije rekao je da je to „apsolutno“ moguće. „Svi se jako nadaju da će se to dogoditi“, rekao je dužnosnik. Na pitanje jesu li SAD službeno pozvale Zelenskog na Aljasku, visoki dužnosnik Bijele kuće rekao