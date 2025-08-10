Pojačan saobraćaj ka Mađarskoj i Hrvatskoj, gužve na graničnim prelazima

Auto-moto savez Srbije (AMSS) jutros je saopštio da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja u Srbiji, posebno na pravcima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, kao i iz Bugarske i ka Severnoj Makedoniji.

Vozači bi danas trebalo da budu spremni na moguće kolone na deonicama gde su u toku radovi, što može produžiti vreme putovanja. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, kao ni na graničnim prelazima za teretna vozila. Jedino se na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije čeka oko 20 minuta.