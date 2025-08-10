Dodik: Srpska na raskršću, ili distanciranje od Sarajeva ili prestanak postojanja

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se Republika Srpska nalazi u završnoj fazi svoje političke borbe i puta i da će, kako je naveo, ukoliko se ne distancira od Sarajeva u potrazi za svojim dejtonskim pravima, prestati da postoji. „Mi imamo ozbiljan problem.

Ovaj put ili će se Republika Srpska distancirati od Sarajeva u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo, ili Republike Srpske zaista neće biti“, rekao je Dodik u Jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske. On je izrazio stav da određeni politički krugovi u Sarajevu žele da ukinu Republiku Srpsku, te da je, kako je rekao, "svakodnevnica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine". "To rade uvek isti ljudi- Bošnjaci, muslimani.